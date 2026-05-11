Судьбу пассажиров лайнера со вспышкой хантавируса раскрыли

Минздрав Испании: Пассажиров судна с хантавирусом посадят на карантин на 42 дня

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия заявила, что пассажиров судна MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, ждет карантин. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, всех, кто был на лайнере, будут держать 42 дня в специальных условиях из-за инкубационного периода инфекции.

«Это предусмотрено эпидемиологией. Наши медицинские работники продолжают отслеживать состояние всех пассажиров, вывезенных с судна», — сказала Гарсия.

Министр подчеркнула, что проявление симптомов опасной болезни у отдельных людей возможно после первичной оценки их состояния. Известно, что 14 граждан Испании, доставленных с Hondius в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде, чувствуют себя хорошо.

Ранее в Европе оценили риски распространения хантавируса. Сообщалось, что Европейский союз организует и координирует безопасную эвакуацию пассажиров круизного лайнера.