В Европе оценили риски распространения хантавируса

Представитель ЕК Хрцинова назвала низкими риски распространения хантавируса

В Европе риски распространения хантавируса, вспышка которого произошла на круизном лайнере в Атлантике, назвали низкими. Об этом заявила представитель Европейской комиссии (ЕК) Эва Хрцинова, ее слова приводит ТАСС.

«Риск для широкой европейской общественности, связанный с хантавирусом, оценивается как низкий», — заявила представитель ЕК, ссылаясь на последние выводы, сделанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

При этом Хрцинова добавила, что Европейский союз организует и координирует безопасную эвакуацию пассажиров круизного лайнера, где произошла вспышка заболевания. Уточняется, что судно прибыло в порт Санта-Крус-де-Тенерифе в Испании.

Ранее стало известно, что во Франции подтвердили первый случай заражения хантавирусом. Уточнялось, что с заболевшим контактировали 22 человека.

3 мая стало известно, что на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в островное государство в Атлантическом океане Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса. Сообщалось, что из шести заболевших трое не выжили.