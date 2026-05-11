11:13, 11 мая 2026Мир

Стало известно о первом случае заражения хантавирусом во Франции

Французские врачи подтвердили первый случай заражения хантавирусом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AP

Во Франции подтвердился первый случай заражения хантавирусом. Об этом заявила министр здравоохранения Стефани Рист в эфире радиостанции France Inter.

По словам Рист, анализы на хантавирус женщины, у которой ранее были выявлены соответствующие симптомы, дали положительный результат. Пациентка проходит лечение в больнице.

Также стало известно, что в стране выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимися хантавирусом.

3 мая стало известно, что на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка опасного вируса. Жертвами стали три человека.

Генсек ООН Антониу Гуттериш, оценивая риск от вспышки хантавируса для общества, назвал его низким, но требующим внимания.

