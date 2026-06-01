Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 1 июня 2026Силовые структуры

Россиянку приговорили к 17 годам колонии за расправу над малолетней дочерью

В Благовещенске женщина получила 17 лет колонии за убийство дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Благовещенске женщина получила 17 лет колонии за расправу над дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Она признана виновной по статьям 105 («Убийство»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, в период с августа 2024 года по февраль 2025 года 29-летняя местная жительница ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, причиняя малолетней дочери вред здоровью и развитию. Она ограничивала ребенка в еде, не следила за гигиеной, пресекала плач криком, сильной тряской и нанесением ударов по телу.

Также женщина негативно воздействовала на психику ребенка путем включения громких звуков. Накрывала лицо и тело тканью, завязывала рот, в душном помещении одевала в теплую одежду, оскорбляла, лишая развития и ставя жизнь под угрозу. После чего ночью 18 февраля 2025 года обвиняемая, будучи недовольной плачем дочери, совершила расправу над ней.

Суд приговорил ее к 17 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка жестоко расправилась с мужем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

    Путин дал поручение о новых льготах для участников СВО

    Назван главный покупатель российской водки

    В России повысили часть зарплат

    Назван главный критерий лидерства в космической гонке

    На жительницу Подмосковья напали из-за щенка на детской площадке

    Россиянин в столичном парке напал на иностранца

    Появились подробности о пропавших во время катания на сапбордах россиянах

    В России напомнили о мощной подземной «кровеносной системе» НАТО

    Президент Румынии заявил о российском происхождении дрона, упавшего на многоэтажку. И попросил Москву не обстреливать его страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok