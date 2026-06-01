Россиянку приговорили к 17 годам колонии за расправу над малолетней дочерью

В Благовещенске женщина получила 17 лет колонии за убийство дочери

В Благовещенске женщина получила 17 лет колонии за расправу над дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Она признана виновной по статьям 105 («Убийство»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, в период с августа 2024 года по февраль 2025 года 29-летняя местная жительница ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, причиняя малолетней дочери вред здоровью и развитию. Она ограничивала ребенка в еде, не следила за гигиеной, пресекала плач криком, сильной тряской и нанесением ударов по телу.

Также женщина негативно воздействовала на психику ребенка путем включения громких звуков. Накрывала лицо и тело тканью, завязывала рот, в душном помещении одевала в теплую одежду, оскорбляла, лишая развития и ставя жизнь под угрозу. После чего ночью 18 февраля 2025 года обвиняемая, будучи недовольной плачем дочери, совершила расправу над ней.

Суд приговорил ее к 17 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка жестоко расправилась с мужем.