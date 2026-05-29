Россиянка жестоко расправилась с мужем

В Москве арестовали женщину за убийство мужа

В Москве арестовали женщину за расправу над мужем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Она обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, 24 мая 61-летняя женщина, находясь в квартире на Кронштадтском бульваре, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанесла не менее семи ножевых ранений своему мужу. Ранения, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью.

Следователи и криминалисты столичного СК провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы.

С фигуранткой проведены следственные действия и ей предъявлено обвинение. Суд избрал женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.

