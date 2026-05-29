Россиянин изнасиловал женщину и расправился с ней на пустыре

В Московской области осудят мужчину за изнасилование и расправу над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 30 сентября 2002 года 19-летний житель Мытищ совершил на улице изнасилование незнакомой женщины, после чего нанес удар по голове твердым предметом. Травма, полученная пострадавшей, оказалась несовместима с жизнью. Женское тело с открытой черепно-мозговой травмой на следующий день было обнаружено прохожими на пустыре.

В ходе работы следователей и криминалистов регионального СК по раскрытию преступлений прошлых лет было установлено, что в деле имеются генетические образцы, которые при проверке совпали с ДНК-профилем жителя Мытищ. Следствие было возобновлено и подозреваемый задержан.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

