Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:02, 29 мая 2026Силовые структуры

Россиянин изнасиловал женщину и расправился с ней на пустыре

В Московской области осудят мужчину за изнасилование и убийство женщины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Московской области осудят мужчину за изнасилование и расправу над женщиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он обвиняется по статье 105 («Убийство») УК РФ.

По данным следствия, ночью 30 сентября 2002 года 19-летний житель Мытищ совершил на улице изнасилование незнакомой женщины, после чего нанес удар по голове твердым предметом. Травма, полученная пострадавшей, оказалась несовместима с жизнью. Женское тело с открытой черепно-мозговой травмой на следующий день было обнаружено прохожими на пустыре.

В ходе работы следователей и криминалистов регионального СК по раскрытию преступлений прошлых лет было установлено, что в деле имеются генетические образцы, которые при проверке совпали с ДНК-профилем жителя Мытищ. Следствие было возобновлено и подозреваемый задержан.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с соседом и выкинул его в окно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, есть пострадавшие. В НАТО, ЕС и Киеве сделали заявление

    В России ускорились темпы посевной

    Напуганную разлукой с родителями восьмиклассницу поймали на АЗС в российском городе

    Почти двухметровая россиянка прошлась по городу и показала эмоции прохожих

    Вооруженные силы России получили БМД-2М с «Берегом»

    Россиянин забил знакомого молотком и спрятал его под бетоном

    Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта в зоне СВО

    Российский экс-депутат добился приостановки своего дела после отказа суда

    Звезда Comedy Club объявил об уходе из шоу

    Дима Билан сделал заявление о личной жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok