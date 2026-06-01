Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 1 июня 2026Мир

Советник президента Польши раскритиковал Туска из-за поддержки Зеленского

Пшидач обвинил Туска в оправдании прославления на Украине бандитов из УПА
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления на Украине боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает ТАСС.

«Большинство поляков оскорблены тем, что делает [украинский лидер Владимир] Зеленский, оскорблены установкой памятников, присвоением наименований бандитов из УПА, а премьер Дональд Туск это оправдывает», — сказал советник польского президента.

Пшидач подчеркнул, что Туск «стоит на стороне оправдания прославления бандитов из УПА».

Ранее издание The Telegraph сообщило, что решение Владимира Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь УПА спровоцировало серьезную ссору между Украиной и Польшей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

    Путин дал поручение о новых льготах для участников СВО

    Назван главный покупатель российской водки

    В России повысили часть зарплат

    Назван главный критерий лидерства в космической гонке

    На жительницу Подмосковья напали из-за щенка на детской площадке

    Россиянин в столичном парке напал на иностранца

    Появились подробности о пропавших во время катания на сапбордах россиянах

    В России напомнили о мощной подземной «кровеносной системе» НАТО

    Президент Румынии заявил о российском происхождении дрона, упавшего на многоэтажку. И попросил Москву не обстреливать его страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok