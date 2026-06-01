Советник президента Польши раскритиковал Туска из-за поддержки Зеленского

Руководитель Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач обвинил премьер-министра Дональда Туска в оправдании прославления на Украине боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает ТАСС.
«Большинство поляков оскорблены тем, что делает [украинский лидер Владимир] Зеленский, оскорблены установкой памятников, присвоением наименований бандитов из УПА, а премьер Дональд Туск это оправдывает», — сказал советник польского президента.
Пшидач подчеркнул, что Туск «стоит на стороне оправдания прославления бандитов из УПА».
Ранее издание The Telegraph сообщило, что решение Владимира Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь УПА спровоцировало серьезную ссору между Украиной и Польшей.