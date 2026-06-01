Минобороны: ВС России взяли под контроль село Тихоновка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Тихоновка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели военнослужащие группировки войск «Юг».

Вооруженные силы Украины, по данным оборонного ведомства, за сутки лишились до 120 бойцов двух бронированных машин, 13 автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, а также станции РЭБ.

Ранее стало известно, что российские войска за время весенней кампании 2026 года на Украине взяли под контроль 63 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Из них 21 населенный пункт расположен в Харьковской области, 19 — в Донецкой народной республике (ДНР), 14 — в Сумской области, 6 — в Запорожской и 3 — в Днепропетровской области.