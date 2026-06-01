08:25, 1 июня 2026

На Западе рассказали о крупной ссоре между Украиной и Польшей из-за Зеленского

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Ссора между Украиной и Польшей из-за решения Владимира Зеленского переименовать подразделение ВСУ в честь Украинской повстанческой армии (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России) оказалась серьезной. К такому выводу пришло издание The Telegraph.

«Указ Владимира Зеленского о переименовании украинского подразделения в честь армии националистов времен Второй мировой войны привел к серьезному скандалу между Киевом и Варшавой», — сказано в статье.

Как отмечается, данный шаг со стороны Зеленского вызвал жесткую критику и со стороны президента Польши Кароля Навроцкого, премьер-министра страны Дональда Туска, а также бывшего главы государства Леха Валенса.

Ранее Лех Валенса рассказал, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского. Зеленский ранее принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (ОУН — Организация украинских националистов, признана экстремистской и запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области.

До этого экс-премьер Польши Лешек Миллер обвинил Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы.

