Уехавшая в Испанию Исинбаева вновь столкнулась с угрозой блокировки счетов в России

Уехавшая в Испанию Исинбаева вновь столкнулась с угрозой блокировки счетов в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Счета Исинбаевой могут заблокировать из-за неуплаты налогов. Сумма задолженности составляет 705 тысяч рублей.

Ранее, в августе 2025 года, Федеральная налоговая служба (ФНС) уже останавливала операции Исинбаевой по счетам из-за долга в 283 тысячи рублей. В том же месяце ее счета были разблокированы.

Исинбаева дважды становилась олимпийской чемпионкой в 2004 и 2008 годах. Также в 2012-м она завоевала бронзовую медаль.