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11:26, 6 августа 2025Спорт

Стало известно о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России

Mash: Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Об этом стало известно Mash.

Такое решение приняла Федеральная налоговая служба (ФНС). Блокировка коснулась трех счетов бывшей спортсменки, привязанных к ее ИП. Причиной называется задолженность, которую Исинбаева еще не погасила.

Ранее сообщалось, что Исинбаева погасила задолженность перед ФНС. Спортсменка заплатила 1,5 миллиона рублей. После этого счета бывшей легкоатлетки, заблокированные за неуплату налогов, были разморожены.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.

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