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15:18, 3 июля 2025Спорт

Стало известно о погашении Исинбаевой задолженности перед ФНС

«Постньюс»: Елена Исинбаева погасила долг в 1,5 миллиона рублей перед ФНС
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом стало известно «Постньюс».

Спортсменка заплатила 1,5 миллиона рублей. После этого счета Исинбаевой, заблокированные за неуплату налогов, были разморожены. Все исполнительные производства в отношении экс-спортсменки закрыты.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у него изменилось отношение к Исинбаевой, когда она уехала из России. «Теперь пусть расплачивается. Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — отметил он.

28 июня Telegram-канал Shot писал о блокировке счетов Исинбаевой из-за задолженности перед ФНС. С 2023 года бывшая спортсменка живет в Испании.

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