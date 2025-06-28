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18:43, 28 июня 2025Спорт

Фетисов отреагировал на блокировку банковских счетов Исинбаевой в России

Фетисов о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России: Пусть расплачивается
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на блокировку банковских счетов двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой в России. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что у него изменилось отношение к Исинбаевой, когда она уехала из России. «Теперь пусть расплачивается. Она взрослый человек — пускай сама отвечает за свое финансовое состояние», — посчитал он.

Ранее Shot сообщил, что Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Уточнялось, что она не платила налоги. В настоящее время бывшая спортсменка должна Федеральной налоговой службе более 1,5 миллиона рублей.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.

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