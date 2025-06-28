Стало известно о блокировке банковских счетов Исинбаевой в России

Shot: Банковские счета Елены Исинбаевой в России заблокировали

Двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России. Об этом стало известно Shot.

Уточняется, что помимо долгов за коммуналку, Исинбаева не платила налоги. В настоящее время она должна Федеральной налоговой службе более1,5 миллиона рублей.

Ранее Shot сообщил, что Исинбаева второй год не оплачивает квитанции ЖКУ в России и накопила долг в размере 400 тысяч рублей. С 2023 года бывшая легкоатлетка живет в Испании.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом. На ее счету 28 мировых рекордов в этой легкоатлетической дисциплине.