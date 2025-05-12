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12:19, 12 мая 2025Спорт

Олимпийский чемпион обратился к Исинбаевой на фоне информации о ее долге за ЖКХ

Васильев о долгах Исинбаевой: Надо заплатить и жить дальше, хоть на Луне
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил информацию о долгах двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой перед ФНС, а также по оплате услуг ЖКХ. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Он отметил, что не знает причину появления долгов. «Возможно, она с чем-то не согласна и пытается оспорить эти суммы. Пока это голая информация, только сама Исинбаева может прокомментировать», — заявил Васильев.

Он таже обратился к Исинбаевой с призывом быть законопослушной гражданкой своей страны. «Надо заплатить налоги и жить дальше. Хоть на Луне», — подчеркнул Васильев.

Ранее Shot сообщил, что Исинбаева второй год не оплачивает квитанции ЖКУ и накопила долг в размере 400 тысяч рублей. Помимо этого, у спортсменки растет задолженность перед ФНС, которая сейчас составляет 1,67 миллиона рублей. С 2023 года бывшая легкоатлетка живет в Испании.

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