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08:47, 12 мая 2025Спорт

У Исинбаевой нашли долг за ЖКХ

Shot: Елена Исинбаева накопила более ₽400 тысяч долгов за ЖКХ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

У Елены Исинбаевой обнаружился долг по оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщает Shot.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом второй год не оплачивет квитанции ЖКУ. На сегодняшний день она должна заплатить за две квартиры около 400 тысяч рублей.

Помимо долгов ЖКХ, У Исинбаевой растет долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Задолженность спортсменки за неделю увеличилась на 500 тысяч рублей и составляет 1,67 миллиона рублей.

С 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании. Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала Исинбаеву и назвала ее предателем Родины. По ее мнению, спортсменка не должна была уезжать в Испанию.

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