Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи» раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.
Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины. «И когда она сказала, что она голубь мира… Если ты решила представлять нашу страну в Международном олимпийском комитете (МОК), мне очень странно. Как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий», — заявила она.
Глава ФЛГР также оценила слова Исинбаевой о том, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. «Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась? Наверняка получала дивиденды от этого. Ну, что за бред? Просто скажи честно: "Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей"», — поделилась мнением Вяльбе.
Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 по 2024 год.
42-летняя легкоатлетка является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее сообщалось, что с 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.