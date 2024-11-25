Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Лада
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ — регулярный чемпионат
15:21, 25 ноября 2024Спорт

Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины

Глава ФЛГР Вяльбе назвала олимпийскую чемпионку Исинбаеву предателем Родины
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в интервью каналу «Эмпатия Манучи» раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках с шестом Елену Исинбаеву.

Вяльбе назвала Исинбаеву предателем Родины. «И когда она сказала, что она голубь мира… Если ты решила представлять нашу страну в Международном олимпийском комитете (МОК), мне очень странно. Как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий», — заявила она.

Глава ФЛГР также оценила слова Исинбаевой о том, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер. «Какого хрена ты тогда раньше ходила, погоны получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась? Наверняка получала дивиденды от этого. Ну, что за бред? Просто скажи честно: "Я боюсь СВО, боюсь за себя и своих детей"», — поделилась мнением Вяльбе.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, на ее счету 28 мировых рекордов в этой дисциплине. Она входила в комиссию спортсменов МОК с 2016 по 2024 год.

42-летняя легкоатлетка является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее сообщалось, что с 2023-го Исинбаева живет на Тенерифе в Испании.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Начали готовить Бучу-2». В России заявили об устроенной ВСУ в Селидово «кровавой бане»

      Дженнифер Лопес рассказала о подавленном эго ради работы с Беном Аффлеком

      Во Франции призвали к протестам из-за планов направить европейские войска на Украину

      Вяльбе выразила несогласие с Путиным

      В НАТО решили обсудить нанесение превентивных ударов по России

      Ущерб из-за возгорания Superjet 100 в Анталье оценили в миллиарды рублей

      Вучич определил политику Сербии словами «сижу на одном стуле»

      Шольц рассказал о своих планах касательно Украины после выдвижения на пост канцлера

      Автомобилистам напомнили о штрафах из-за резины

      Волгоградец Журавель по совокупности получил 14 лет за госизмену и сожжение Корана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше