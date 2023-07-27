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17:09, 27 июля 2023Спорт

Исинбаева переехала жить в Испанию. Почему ее не могут исключить из Олимпийского комитета России, несмотря на критику?

Глава ОКР Поздняков заявил о невозможности исключения Исинбаевой из исполкома

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Позняков высказался о перспективах исключения двукратной победительницы Игр в прыжках с шестом Елены Исинбаевой из исполкома организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сделать это невозможно. «В соответствии с уставом, член МОК является членом исполкома НОК. До тех пор, пока она является членом МОК, место в ОКР ей гарантировано уставом», — заявил Поздняков.

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Поздняков раскритиковал работу Исинбаевой в ОКР

Глава ОКР заявил, что в организации не видели легкоатлетку последние два года. «Елена, к сожалению, дистанцировалась от ОКР, где она является членом исполкома. Это все, что я могу сказать по этой теме», — заявил функционер.

Его слова подтвердила глава Федерации лыжных гонок (ФЛГР) России Елена Вяльбе. Функционер, которая также входит в состав исполкома ОКР, отметила, что видела Исинбаеву два раза в жизни. «Появится ли она на заседаниях в будущем, мне как-то безразлично. Что касается ее высказываний, то ничего особо про них не думаю. Хотя, конечно, такие выступления не одобряю. Мне кажется, она просто глупая девочка», — завила Вяльбе.

El Digital Sur сообщило, что Исинбаева живет в Испании

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Там также отметили, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» россиянка написала, что ее награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

Она также заявила, что считает себя гражданином мира и продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК)

Исинбаеву раскритиковал министр спорта России Олег Матыцин, а глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что стадион в Махачкале, названный в честь легкоатлетки, переименуют.

Стало известно о наличии у Исинбаевой недвижимости на Тенерифе

По информации издания, спортсменка купила недвижимость на юге острова. Она владеет домом в городе Эль-Пальм-Мар: недвижимость площадью около 200 квадратных метров «представляет собой высокий коттедж», говорится в материале газеты.

Также уточняется, что Исинбаева приобрела недвижимость в городе Кальяо Сальвахе в муниципалитете Адехе (территория в юго-западной части Тенерифе). «Сама Исинбаева прописана в муниципалитете Ароны (в южной части Тенерифе — прим. «Ленты.ру») вместе со своим супругом — известным спортсменом Никитой Петиновым — и детьми, которые ходят в местную школу. Кроме того, на имя супруга Исинбаевой зарегистрировано транспортное средство, что является дополнительным доказательством того, что семья проживает на Тенерифе», — говорится в статье El Digital Sur.

В Кремле заступились за Исинбаеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спортивная общественность слишком жестко реагирует на заявление Исинбаевой, не зная, о чем шла речь.

Мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать

Дмитрий Песков

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили отметил, что понимает, что имела в виду Исинбаева, говоря о номинальности своих воинских званий. Он подчеркнул, что сам является полковником, но при этом не бегал за танком и не брал языков. «Какой из меня боевой офицер? Я решал задачи, которые ставило передо мной командование, на спортивной площадке. И Исинбаева тоже. Да, сказала неаккуратно, но мы-то зачем с цепи срываемся?» — отметил Мамиашвили.

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    Алексей Гусев
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