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19:58, 20 июля 2023Спорт

Кремль сделал заявление об Исинбаевой

Дмитрий Песков заявил, что нельзя забывать о заслугах олимпийской чемпионки Исинбаевой

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление относительно двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Песков заявил, что спортивная общественность жестко реагирует на заявление Исинбаевой, не зная, о чем шла речь. «Мы просто обрушиваемся на спортсменку, которой совсем недавно гордились. В честь нее столько раз играл наш гимн и поднимался наш флаг, что это надо помнить и нельзя забывать», — подчеркнул он.

18 июля глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в республике переименуют стадион, названный в честь Исинбаевой. По его словам, в республике много настоящих патриотов.

12 июля издание El Digital Sur сообщило, что бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. Позднее на своей странице во «ВКонтакте» она написала, что удостоенные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят номинальный характер.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета с 2016 года.

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    Анастасия Борисова
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