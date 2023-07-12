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19:06, 12 июля 2023Спорт

Стало известно о переезде Исинбаевой в Испанию

El Digital Sur: Елена Исинбаева переехала жить на Тенерифе

Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images for IAAF

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева переехала жить в Испанию. Об этом стало известно El Digital Sur.

По информации источника, бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. О сроках переезда Исинбаевой не сообщается.

21 июня Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) завершил проверку в отношении члена организации Исинбаевой. Россиянку рассматривали на предмет поддержки боевых действий и контрактных обязательств с военными структурами.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности страны (СНБО) о санкциях сроком на 50 лет против российских спортсменов. Под ограничения попала и Исинбаева.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.

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    Анастасия Борисова
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