Стало известно о переезде Исинбаевой в Испанию

El Digital Sur: Елена Исинбаева переехала жить на Тенерифе

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева переехала жить в Испанию. Об этом стало известно El Digital Sur.

По информации источника, бывшая спортсменка проживает на Тенерифе. О сроках переезда Исинбаевой не сообщается.

21 июня Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) завершил проверку в отношении члена организации Исинбаевой. Россиянку рассматривали на предмет поддержки боевых действий и контрактных обязательств с военными структурами.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности страны (СНБО) о санкциях сроком на 50 лет против российских спортсменов. Под ограничения попала и Исинбаева.

41-летняя Исинбаева является майором Вооруженных сил Российской Федерации. Трехкратная чемпионка мира входит в комиссию спортсменов МОК с 2016 года.