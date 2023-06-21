МОК проведет проверку в отношении Исинбаевой и Тарпищева на их причастность к ВС РФ

Комитет по этике Международного олимпийского комитета (МОК) проведет проверку в отношении членов организации Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их причастность к Вооруженным силам России (ВС РФ). Об этом сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, слова которого приводит ТАСС.

Проверка будет вестись по двум критериям. «Первое — активная поддержка боевых действий, второе — контрактные обязательства с военными структурами. Учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года», — заявил Адамс.

Он добавил, что проверка затронет и почетных членов МОК. К их числу относятся почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК.