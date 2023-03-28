МОК назвал категории российских спортсменов для допуска к турнирам

МОК рекомендовал не допускать до турниров россиян, связанных с вооруженными силами

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время пресс-конференции, транслируемой на YouTube-канале организации, назвал категории российских спортсменов, которых нужно допускать и не допускать к турнирам.

МОК рекомендовал допустить до соревнований в нейтральном статусе россиян, не поддерживавших военные действия на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах. Отмечается, что команды из этих стран не могут рассматриваться в качестве участников соревнований.

Ранее 28 марта Бах поддержал участие российских спортсменов в турнирах в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что ни на одном из турниров, где участвуют россияне, не было инцидентов, связанных с безопасностью проведения соревнований.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.