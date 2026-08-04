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09:00, 4 августа 2026Наука и техника

Найдено природное средство для защиты печени от ожирения

F&F: Масло из мякоти облепихи уменьшает проявления жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gagarova Olga / Shutterstock / Fotodom

Масло из мякоти облепихи помогает уменьшить проявления метаболически ассоциированной жировой болезни печени (MAFLD). К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи выяснили, что облепиховое масло богато липидами, содержащими пальмитолеиновую кислоту. В эксперименте на мышах с жировой болезнью печени этот продукт уменьшал накопление жира в этом органе, снижал воспаление, улучшал контроль уровня глюкозы и препятствовал развитию фиброза — опасного процесса замещения нормальной ткани печени соединительной.

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Комплексный анализ обмена веществ, активности генов и липидного состава показал, что масло перестраивает липидный обмен, подавляет сигнальный путь TLR4/AP-1, связанный с хроническим воспалением, уменьшает проникновение иммунных клеток в ткань печени и восстанавливает баланс между различными типами макрофагов. Кроме того, под действием масла увеличивалась выработка специализированных молекул, отвечающих за естественное завершение воспалительной реакции.

Авторы отмечают, что масло из мякоти облепихи может стать перспективной основой для разработки новых средств профилактики и терапии жировой болезни печени.

Ранее стало известно, что антоцианы черники могут усиливать действие полезной кишечной бактерии.

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