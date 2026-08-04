Футболист «Спартака» пожаловался на давление судей в матче с «Ахматом»

Футболист «Спартака» Умяров пожаловался на давление судей в матче с «Ахматом»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о судействе в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок пожаловался на давление судей с первых минут матча. «Когда в первые 15–20 минут происходит 2–3 чистых момента, я выбиваю и играю в мяч, и даже Эгаш Касинтура говорит, что все было чисто, но судья свистит — это тяжело», — заявил Умяров.

Футболист также высказался о моменте с не назначенным в ворота «Ахмата» пенальти после падения в штрафной грозненцев Руслана Литвинова. «Руслан не из тех людей, которые будут симулировать. Когда я увидел следы от шипов на его голени, закрались сомнения», — отметил Умяров.

Встреча прошла 2 августа. «Спартак» одержал выездную победу со счетом 2:1.