Глава Северной Осетии ответил на призыв Собчак остановить травлю женщин за внешний вид

Меняйло взял под контроль ситуацию с травлей женщин за внешний вид после обращения Собчак

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ответил на призыв телеведущей Ксении Собчак остановить травлю женщин за внешний вид. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Глава Северной Осетии Меняйло взял под личный контроль ситуацию с травлей местных женщин в Telegram-канале "Кавказская община" после моего обращения», — заявила Собчак.

Кроме того, журналистка отметила, что правоохранители проводят проверку после травли блогерши Карины Кодзаевой за ее видео, которое она выложила в соцсети. «Предпринимаются все необходимые процессуальные меры, включая блокировку каналов, установления личности их администраторов, авторов высказываний с признаками противоправных деяний», — процитировала Собчак официальный ответ Меняйло.

Ранее телеведущая вступилась за блогершу Карину Кодзаеву после угроз автора Telegram-канала «Кавказская община» Алана С. Инфлюэнсерша разместила в соцсетях ролик, в котором станцевала перед камерой в майке без бюстгальтера. По словам Собчак, после публикации Алан С. обвинил Кодзаеву в оскорблении традиций и назвал ее «плоскогрудой тварью». Вдобавок он заявил, что заставит извиняться всю ее семью, и разместил в канале ее домашний адрес.

Позже Собчак направила главе Северной Осетии Меняйло запрос с просьбой остановить травлю женщин за внешний вид. Также она призвала его озвучить свою позицию по данной ситуации.