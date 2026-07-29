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10:29, 29 июля 2026Ценности

Собчак вступилась за женщину после угроз мужчин из-за майки

Собчак вступилась за блогершу Кодзаеву после угроз «Кавказской общины» из-за внешнего вида
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вступилась за женщину после угроз мужчин из-за майки. Пост на данную тему она опубликовала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак обратила внимание на угрозы автора Telegram-канала «Кавказская община» Алана С. в адрес блогерши Карины Кодзаевой, которая опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) видео с танцем. В ролике под ее майкой отсутствовал бюстгальтер. По словам журналистки, после публикации Алан С. обвинил Кодзаеву в оскорблении традиций и назвал ее «плоскогрудой тварью». Кроме того, он заявил, что заставит извиняться всю ее семью, и разместил в канале ее домашний адрес.

Журналистка, в свою очередь, отметила, что во внешнем виде инфлюэнсерши нет ничего провокационного. По ее словам, властям Северной Осетии следует обратить внимание на угрозы автора канала в адрес женщины. «Всегда очень страшно за девушек, которым угрожают, публикуют их адреса и персональные данные. Шанс того, что найдется сумасшедший, который решит что-то сделать с человеком — никогда не равен нулю», — подчеркнула Собчак.

В январе 2024 года критике со стороны помощника мэра Махачкалы Булача Чанкалаева подверглась дагестанская певица Ашера, которая в блестящем мини-платье исполнила песню на аварском языке.

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