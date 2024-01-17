Власти Дагестана оценили образ местной певицы в мини-платье фразой «это позор»

Власти Дагестана оценили концерт местной артистки в откровенном наряде фразой «это позор». Соответствующий пост появился в Telegram-канале помощника мэра Махачкалы Булача Чанкалаева.

Общественный деятель обратил внимание на видео, на котором певица Ашера, одетая в блестящее мини-платье, исполняла песню на аварском языке. Чанкалаева смутила длина ее наряда. По его мнению, она вышла на сцену почти раздетая. «Не знаю где это было, но где бы ни было, это позор. Неужели у нее нет родственников или же близких людей?! Если есть, то разберитесь со своей близкой, пока жизнь не разобралась с ней сама. Никакой совести нет», — высказался он.

В свою очередь, пользователи сети также отреагировали на данный ролик с выступления и прокомментировали его в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Ашеры. «Не думала, что аварский язык будет так низко опущен», «А туристам тогда почему делают замечания за шорты?», «Это просто позор для нас», «Ким Кардашьян отдыхает», «Дагестан сломали и уничтожили ментально», — возмущались они.

В июне в подмосковном Нахабино мигрант ударил совершавшую пробежку девушку в шортах и футболке. «Я бежала, он меня остановил и просто кулаком [ударил] со всей силы. Какая ему вообще разница, как я одета?» — рассказала пострадавшая девушка в опубликованном видео.

