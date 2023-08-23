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12:20, 23 августа 2023Россия

Под Москвой мигрант ударил девушку в шортах из-за ее одежды и попал на видео

В Подмосковье мигрант ударил девушку на пробежке из-за одежды и попал на видео

В подмосковном Нахабино мигрант ударил совершавшую пробежку девушку в шортах и футболке. Он якобы сделал это из-за внешнего вида россиянки, сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых плачущей горожанкой, видно приближающегося к ней молодого человека. «Я бежала, он меня остановил и просто кулаком [ударил] со всей силы. Какая ему вообще разница, как я одета?», — говорит ее голос за кадром.

На другом видео тот же молодой человек выражает одному из прохожих недовольство внешним видом девушки. Собеседник поясняет, что она занимается спортом. «Девушка может быть спортсменкой?» — спрашивает мигрант.

Ранее в Челябинской области гражданин Таджикистана избил участника специальной военной операции. Перед этим он назвал мужчину агрессором. Пострадавший военнослужащий приехал в отпуск с передовой.

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    Алан Босиков
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