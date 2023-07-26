В России мигрант избил мужчину за участие в СВО

В Челябинской области мигрант назвал агрессором участника спецоперации и избил его

В Челябинской области мигрант избил участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание Kursdela.biz со ссылкой на Telegram-каналы.

Все началось с того, что гражданин Таджикистана назвал мужчину агрессором, утверждает издание. Затем он предложил военнослужащему выйти на улицу и ударил россиянина, после чего тот потерял равновесие и ударился головой о ступени.

Пострадавший мужчина приехал в отпуск с передовой, добавляет RT. После случившегося его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и ввели в искусственную кому. В региональном главке МВД России по факту нападения на участника СВО возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Мигранта объявили в розыск.

Ранее в Свердловской области участвовавший в спецоперации вагнеровец впал в кому после избиения на улице. Причиной стал конфликт с одним из местных жителей.

