Вернувшийся из зоны СВО вагнеровец впал в кому после жестокого избиения на улице

В Свердловской области вернувшийся из СВО вагнеровец впал в кому после избиения на улице

В Свердловской области вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции вагнеровец впал в кому после жестокого избиения на улице. Об этом сообщает сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».

По словам матери отслужившего полгода в рядах ЧВК россиянина, у него произошел конфликт с одним из местных жителей. «Саша с ним просто поговорил, развернулся, и ему прилетел удар в голову», — рассказала женщина. Горожанка утверждает, что у ее сына проломлена затылочная кость.

Спустя сутки после происшествия мужчину прооперировали. Врачи смогли удалить гематому, при этом им пришлось вскрыть черепную коробку. На вопрос матери о том, выживет ли ее сын, медики не дают однозначного ответа.

Пострадавший вступил в ЧВК из колонии строгого режима, где отбывал наказание за совершенное преступление. Женщина подозревает, что ее сына избили из-за денег. Виновным в случившемся она считает проживающего в городе профессионального боксера. Его разыскивает полиция.

Ранее глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что по окончании контракта с организацией домой вернулись 32 тысячи бывших заключенных. Он также заявил, что после освобождения ими было совершено 83 преступления. По словам Пригожина, это «в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК».

