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14:04, 18 июня 2023Россия

Пригожин назвал число вернувшихся после службы в ЧВК «Вагнер» экс-заключенных

Пригожин: 32 000 ранее осужденных вернулись домой после службы в ЧВК «Вагнер»

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

По состоянию на 18 июня 32 тысячи ранее осужденных россиян вернулись домой после службы в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы главы организации Евгения Пригожина.

Экс-заключенные участвовали в рядах ЧВК в специальной военной операции (СВО), пояснил Пригожин. Они были задействованы в боях на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Глава ЧВК отметил, что освободившиеся после службы в зоне СВО бывшие вагнеровцы совершили 83 преступления, что, по его словам, составляет 0,25 процента от общего количества убывших. «Это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК», — заявил Пригожин.

13 июня во время общения с военкорами президент России Владимир Путин подтвердил помилование участвовавших в спецоперации заключенных. Он подчеркнул, что в случае совершения новых преступлений помилованные должны отвечать в соответствии с законом.

Ранее в СПЧ при президенте России призвали трудоустроить всех помилованных заключенных, участвовавших в СВО в рядах ЧВК «Вагнер». По словам одного из правозащитников, это необходимо для избежания всплеска насилия.

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    Алан Босиков
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