Путин подтвердил помилование участвующих в СВО заключенных

Путин подтвердил подписание указов о помиловании участвующих в спецоперации заключенных

Президент России Владимир Путин подтвердил подписание им указов о помиловании заключенных российских тюрем, участвующих в специальной военной операции (СВО). Его цитирует ТАСС.

При этом в случае совершения помилованными новых преступлений они должны отвечать в соответствии с законом, отметил глава государства.

Ранее в Кремле сообщили, что процедура помилования участвующих в спецоперации заключенных полностью соответствует российскому законодательству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что некоторые указы о помиловании составляются и подписываются в закрытом режиме.

Во вторник, 13 июня, в Госдуму внесли законопроект об особенностях уголовного наказания для участников спецоперации. В частности, документ предусматривает освобождение от наказания мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести.