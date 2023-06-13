Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 13 июня 2023Россия

В Госдуму внесли закон об особенностях уголовного наказания для участников СВО

В Госдуму внесли законопроект об особенностях уголовной ответственности для участников СВО

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Госдуму внесли проект базового федерального закона об особенностях уголовной ответственности для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует сопроводительных документов, предлагаемый федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания от освобождения от уголовного наказания россиян, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах во время мобилизации, а также в период военного положения или в военное время.

Согласно законопроекту, мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, предлагается освобождать от наказания после награждения или увольнения со службы.

Если попадающие под действие закона граждане совершат преступление во время прохождения службы, то наказание за него будет суммироваться с приговором, полученным до подписания контракта, согласно статье 70 Уголовного кодекса («Назначение наказания по совокупности приговоров»), уточняется в документе.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Из пояснительной записки следует, что контроль за поведением поступивших на службу осужденных будет осуществляться командованием воинских частей. Авторы законопроекта также подчеркивают, что он не противоречит принципам Уголовного кодекса. «Правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также
обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации», — считают они.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, разрешающий призывать на военную службу россиян, имеющих судимость. В документе отмечается, что исключением станут граждане, осужденные за тяжкие преступления.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости
    США предоставят Украине танковые снаряды с обедненным ураном
    Российские врачи прибыли для помощи пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС
    Лукашенко назвал своего фаворита на выборах президента США
    В США допустили тяжелые потери ВСУ при контрнаступлении
    Лукашенко оценил вероятность применения ядерного оружия в ответ на агрессию
    «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в сентябре
    Россия захотела возобновить авиасообщение с популярной пляжной страной Азии
    Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами «вторички»
    Лукашенко обвинил Россию в промедлении с освобождением Сапеги
    Пенкин отреагировал на информацию об угощении пассажиров самолета коньяком
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.