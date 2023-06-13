В Госдуму внесли закон об особенностях уголовного наказания для участников СВО

В Госдуму внесли законопроект об особенностях уголовной ответственности для участников СВО

В Госдуму внесли проект базового федерального закона об особенностях уголовной ответственности для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Как следует сопроводительных документов, предлагаемый федеральный закон устанавливает правовые гарантии и основания от освобождения от уголовного наказания россиян, заключивших контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах во время мобилизации, а также в период военного положения или в военное время.

Согласно законопроекту, мобилизованных осужденных, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, предлагается освобождать от наказания после награждения или увольнения со службы.

Если попадающие под действие закона граждане совершат преступление во время прохождения службы, то наказание за него будет суммироваться с приговором, полученным до подписания контракта, согласно статье 70 Уголовного кодекса («Назначение наказания по совокупности приговоров»), уточняется в документе.

Из пояснительной записки следует, что контроль за поведением поступивших на службу осужденных будет осуществляться командованием воинских частей. Авторы законопроекта также подчеркивают, что он не противоречит принципам Уголовного кодекса. «Правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также

обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации», — считают они.

Ранее комитет Госдумы по обороне одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, разрешающий призывать на военную службу россиян, имеющих судимость. В документе отмечается, что исключением станут граждане, осужденные за тяжкие преступления.

