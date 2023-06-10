Комитет Госдумы одобрил законопроект о призыве россиян с судимостью

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о призыве граждан с судимостью

Комитет Госдумы по обороне одобрил и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о возможности призыва на военную службу россиян, имеющих судимость. Об этом сообщает РИА Новости.

В законопроекте уточняется, что призыв граждан с судимостью может быть осуществлен на период мобилизации или военного положения. При этом отмечается, что есть и исключения — призыву не подлежат граждане, осужденные за тяжкие преступления.

Ранее Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. «Предложить принять законопроект в первом чтении (предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой 14.06.2023)», — говорится в материале.

В тексте заключения указано, что правительство России и правовое управление Госдумы высказали замечание к законопроекту, которые не влияют на его концепцию и могут быть устранены во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

