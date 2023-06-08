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20:36, 8 июня 2023Россия

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о призывном возрасте

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о повышении призывного возраста

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Соответствующее заключение размещено в думской электронной базе документов.

«Предложить принять законопроект в первом чтении (Предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой 14.06.2023)», — говорится в базе.

В тексте заключения указано, что правительство России и правовое управление Госдумы высказали замечание к законопроекту, которые не влияют на его концепцию и могут быть устранены во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

13 марта сообщалось о внесении в парламент законопроекта, изменяющего возрастные рамки призыва на срочную службу в армию. Его авторы предлагают одномоментно поднять предельный возраст с 27 до 30 лет. При этом повышение минимального возраста будет производиться поэтапно.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

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