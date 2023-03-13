В Госдуму внесли проект закона об изменении призывного возраста

В Государственную Думу внесли проект закона об изменении в России призывного возраста

В Государственную Думу внесли проект закона об изменении призывного возраста в России. Документ размещен в электронной базе парламента.

Авторы инициативы предлагают с 1 января 2024 года поднять предельный возраст призыва на срочную службу с 27 до 30 лет.

При этом повышение минимального возраста призыва будет производиться поэтапно. С начала 2024 года перестанут призывать граждан в возрасте 18 лет, с 1 января 2025-го призыву не будут подлежать 19-летние россияне, а еще через год переходный период закончится и установят окончательный вариант нового призывного возраста — от 21 года до 30 лет.

Желающие смогут пойти на срочную службу с 18 лет

Для граждан, достигших 18-летнего возраста, законопроект оставляет возможность пойти на срочную службу по желанию. Для этого потребуется подать соответствующее заявление в призывную комиссию своего муниципального образования.

Схожая процедура прописана также для граждан в возрасте от 27 до 30 лет, которые уже переведены в запас из-за достижения ими предельного возраста. Если для освобождения от срочной службы не было законных оснований, законопроект предусматривает для таких россиян возможность пойти в армию по желанию.

Кроме того, данные положения законопроекта коснутся граждан, которые до 30 лет приобрели российское гражданство и встали на воинский учет.

Повысить призывной возраст ранее предложил Сергей Шойгу

В конце декабря 2022 года министр обороны Сергей Шойгу озвучил предложение поэтапно повысить минимальный возраст призыва на срочную службу с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет.

Позднее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов посчитал неправильной идею повышения до 30 лет предельного возраста призыва.

«К 30 годам большинство молодых людей имеют стабильную работу или бизнес, устойчивые семейные отношения, а срочная служба в этом случае может стать серьезным дестабилизирующим фактором. Есть реальный риск того, что это может вызвать крайне негативную общественную реакцию. И это надо учитывать», — сказал член СПЧ.

По его мнению, в этом случае исключение могут составить только те, кто получил российское гражданство после 30 лет, за вычетом жителей новых регионов России. Для таких лиц, полагает правозащитник, справедливым будет повысить предел возраста призыва до 40 лет.

Кабанов отметил, что сейчас большинство тех, кто получил гражданство России, уклоняется от постановки на воинский учет и прохождения срочной службы.