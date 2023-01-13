В СПЧ высказались об идее повысить призывной возраст в России

Член СПЧ Кабанов назвал неправильным повышение до 30 лет предельного возраста призыва

В России можно и целесообразно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года, но предельный возраст повышать до 30 лет неправильно. Об этом, высказываясь об идее министра обороны Сергея Шойгу, заявил член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«К 30-ти годам большинство молодых людей имеют стабильную работу или бизнес, устойчивые семейные отношения, а срочная служба в этом случае может стать серьезным дестабилизирующим фактором. Есть реальный риск того, что это может вызвать крайне негативную общественную реакцию. И это надо учитывать», — сказал член СПЧ.

По его мнению, в этом случае исключение могут составить только те, кто получил российское гражданство после 30 лет, за исключением жителей новых регионов России. Для них, считает Кабанов, справедливым будет повысить предел возраста призыва до 40 лет.

Член президентского Совета указал, что сейчас большинство тех, кто получил гражданство России, уклоняется от постановки на воинский учет и прохождения срочной службы.

21 декабря Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 лет до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. О сроках подобных изменений он не уточнил. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, процесс повышения призывного возраста будет проходить поэтапно и займет от года до трех лет — для этого понадобится целый комплекс поправок в действующее законодательство.

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин концептуально поддержал идею главы Минобороны повысить призывной возраст в стране. «Но детали, оформление этой идеи, это все-таки в качестве первоисточника нужно и следует [узнавать] информацию в Минобороны», — подчеркивал Песков.

Норма об увеличении призывного возраста до 21 года может заработать в 2023 году, если законодательная база для этого будет сформирована, сказал депутат Юрий Швыткин. Сенатор Юрий Воробьев уточнил, что повышение призывного возраста в России с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки для студентов.