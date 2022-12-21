Шойгу предложил изменить призывной возраст

Министр обороны Шойгу предложил увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с предложением поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Такое предложение он сделал на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства, в котором участвовал также и президент России Владимир Путин. Мероприятие транслировалось на платформе «Смотрим».

При комплектовании вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу Сергей Шойгу

В какие сроки будет производиться изменение возраста призыва в армию, глава Министерства в своем выступлении не уточнил.

Также в планах Минобороны — увеличить численность войск

Согласно заявлению главы оборонного ведомства, планируется довести численность Вооруженных сил России до полутора миллионов человек, из которых — по предложению Шойгу — число контрактников будет составлять 695 тысяч человек.

1 500 000 человек составит численность Вооруженных сил России

К 1 января 2023 года штатная численность Вооруженных сил должна была составлять 1 150 626 военнослужащих, таким образом их число увеличат почти на 350 тысяч человек. Уже к концу 2022 года численность контрактников планируется увеличить до 521 тысячи человек — в эти планы входит не только замена мобилизованных, но и создание новых боевых подразделений.

Так, по заявлению Шойгу, планируется создать мотострелковые дивизии в Херсонской и Запорожской областях, один армейский корпус в Карелии, а также пять артиллерийских дивизий военных округов, восемь бомбардировочных авиационных полков и один истребительный авиационный полк.

В России появится новая группировка на северо-западе страны

Минобороны планирует создать новую группировку войск на северо-западе России. Такое решение глава оборонного ведомства объяснил аналогичным шагом Североатлантического альянса (НАТО), который ведет активную деятельность по интеграции в военный союз Финляндии и Швеции. Так, командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен накануне заявлял, что страна уже выполняет критерии членства в НАТО — довела расходы на оборону до двух процентов ВВП.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс (...), требуется принятие ответных мер», — заявил Шойгу.

Также Шойгу предложил создать новые военные округа — Московский и Ленинградский.

Ранее в России обсуждали возможное увеличение срока службы по призыву до двух лет

Идею об увеличении длительности срочной службы высказывал первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он утверждал, что этот шаг увеличил бы численность Вооруженных сил России. Идею парламентария поддержал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

С аналогичными призывами выступали также депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет и член комитета Госдумы по обороне, генерал Андрей Гурулев. «Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — заявлял Шеремет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал, что заявлений от Минобороны России об увеличении срока службы в армии с одного года до двух лет не было.