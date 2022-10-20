В Совфеде предложили подумать о возвращении к двухлетней службе в армии

Сенатор Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. Об этом он высказался в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, это поможет увеличить численность Вооруженных сил России и готовить профессиональных бойцов. «Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей достаточно напряженно», — подчеркнул парламентарий.

Джабаров напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года, половина первого года проходила в учебке. При двухлетней службе армия увеличится в два раза, добавил сенатор.

«Если бы армия была такая <...>, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации», — заключил он.

Президент России Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже глава государства заявил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.

