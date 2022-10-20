Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:47, 20 октября 2022Россия

В Совфеде предложили подумать о возвращении к двухлетней службе в армии

Сенатор Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии
СюжетМинобороны:

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии. Об этом он высказался в интервью «Парламентской газете».

По словам сенатора, это поможет увеличить численность Вооруженных сил России и готовить профессиональных бойцов. «Тем более техника приходит очень сложная, обучать ей достаточно напряженно», — подчеркнул парламентарий.

Джабаров напомнил, что раньше срок службы в армии составлял два года, половина первого года проходила в учебке. При двухлетней службе армия увеличится в два раза, добавил сенатор.

«Если бы армия была такая <...>, может быть, мы даже обошлись бы без частичной мобилизации», — заключил он.

Президент России Владимир Путин объявил начало частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в ее рамках планируется призвать 300 тысяч резервистов. Позже глава государства заявил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Российские военные сорвали наступление ВСУ на Херсон
Путин наградил мать Кадырова орденом Почета
В Петербурге суд частично удовлетворил иск мобилизованного сотрудника банка
В Британии рассказали о придуманных оправданиях для Трасс
Собчак в «арабском» наряде сравнили с бабушкой
Огромный кит врезался катер под ругань рыбаков и попал на видео
Лукашенко потребовал мобилизоваться и «воевать» в полях
В России приостановят подключение школ к Wi-Fi
Россиянам предложат ездить в китайском Tank
Атмосфера Земли оказалась гигантской камерой Вильсона для темной материи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.