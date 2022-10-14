Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации

Путин заявил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель

Частичная мобилизация в России завершится в течение ближайших двух недель. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане. Трансляцию его выступления вел телеканал «Россия 24».

«Эта работа уже заканчивается, — сказал Путин. — Думаю, что примерно в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены».

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Путин уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.

Проводить всеобщую мобилизацию не планируется

Отвечая на вопрос журналиста о возможности всеобщей мобилизации, Путин заявил, что ничего дополнительного не планируется. «Никаких предложений от Минобороны на этот счет не поступало», — заверил президент.

Кроме того, Путин заявил, что в обозримом будущем нет необходимости увеличивать число мобилизованных.

Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова Путина означают, что частичная мобилизация завершится до конца месяца. «И президент также сказал, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от министерства обороны. Это означает, что частичная мобилизация завершится», — уточнил представитель Кремля.

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По словам президента, все мобилизованные должны проходить подготовку. В случае необходимости президент пообещал дать поручение Совету безопасности, чтобы он проинспектировал, как проводится мобилизация граждан.

По его словам, первичная подготовка занимает от пяти до десяти дней. Ее на данный момент проходят мобилизованные, которые находятся в войсках. «Точнее сказать, в так называемых частях формировательных», — уточнил Путин.

Линия соприкосновения — 1 100 километров, поэтому держать ее исключительно войсками, сформированными из контрактников, тем более что они принимают активное участие в наступательных операциях, практически невозможно. С этим связана мобилизация Владимир Путин президент России

Затем мобилизованных в зависимости от военно-учетной специальности распределяют в боевые части. Там они проходят следующий этап подготовки, который занимает до 15 дней.

Заключительный этап мобилизованные проходят уже непосредственно в войсках, принимающих участие в боевых действиях. Там их должно ждать дополнительное слаживание.

Частичная мобилизация идет уже почти месяц

Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Соответствующий указ президента был опубликован на сайте Кремля в тот же день. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, мобилизовать планируется 300 тысяч человек, что составляет примерно 1,1 процента от общего мобилизационного ресурса России.

В первую очередь на военную службу по мобилизации Минобороны обещало призывать тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и соответствующий опыт. Согласно разъяснениям Генштаба, призванные россияне будут состоять в статусе военнослужащих по контракту и получат соответствующие выплаты и все социальные гарантии.

В соответствии с законом призыву не подлежат временно негодные по состоянию здоровья мужчины, а также те, кто имеет бронь (например, работники предприятий оборонной промышленности и сотрудники аккредитованных IT-компаний, что написано в Указе президента), занимается постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы, имеет на иждивении четверых и более детей до 16 лет и чьи матери, кроме них, имеют четверых и более детей до восьми лет и воспитывают их без мужа.