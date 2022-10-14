Песков разъяснил слова Путина о сроках завершения мобилизации

Песков: слова Путина о сроках мобилизации означают, что через две недели она завершится

Слова президента России Владимира Путина о сроках завершения частичной мобилизации означают, что через две недели она закончится. Таким образом в беседе с Ura.ru заявление главы государства разъяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, процесс мобилизации может завершиться до конца октября.

«Президент добавил, что не получал никаких предложений о дополнительных мобилизационных мерах от Министерства обороны», — заключил он.

14 октября российский лидер сообщил, что частичная мобилизация в России почти закончилась. Согласно его данным, из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек. Президент подчеркнул, что все резервисты должны пройти обязательную подготовку до отправки в зону спецоперации.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.