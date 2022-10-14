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15:52, 14 октября 2022Россия

Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России

Президент Путин заявил, что частичная мобилизация закончится примерно через две недели
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Частичная мобилизация почти закончилась, примерно за две недели она будет завершена. О таких сроках заявил президент России Владимир во время пресс-конференции в Астане, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Глава государства пояснил, что из запланированных 300 тысяч уже мобилизованы 222 тысячи человек.

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«Дополнительный призыв не планируется», — заверил Путин.

Президент России подчеркнул, что все резервисты должны пройти обязательную подготовку до отправки в зону спецоперации.

До этого Путин объяснил «бестолковщину» при мобилизации старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу исключить нарушение прав россиян в ходе мобилизации.

В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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