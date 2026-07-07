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00:50, 7 июля 2026Россия

Украинский БПЛА влетел в высотку в российском городе

Хинштейн: БПЛА ВСУ врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова в Курске
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 7 июля вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Курск. Один из вражеских БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Вячеслава Клыкова, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают специалисты, а также выехали заместитель губернатора Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов.

Утром поврежденный дом будет обследовать комиссия по оценке ущерба.

Кроме того, в результате вражеской атаки есть повреждения частных жилых домов в разных районах Курска.

«Прошу всех жителей быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности! Категорически запрещено приближаться к обломкам, пытаться самостоятельно их потушить или обезвредить! Берегите себя!», — добавил Хинштейн.

Ранее из-за атаки ВСУ по энергосистеме без электричества остались жители Запорожской и Херсонской областей.

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