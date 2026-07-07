Два российских региона остались без света из-за атаки ВСУ

Запорожская и Херсонская области частично обесточены из-за атаки ВСУ на энергосистему

Запорожская и Херсонская области остались без электроснабжения из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему. Об этом сообщили губернаторы регионов Евгений Балицкий и Владимир Сальдо в мессенджере Мах.

В Запорожской области повреждено несколько энергетических объектов, идет оценка повреждений. По словам Балицкого, фиксируется частичное отключение электричества.

В Херсонской же области все округа полностью или частично обесточены. На местах работают энергетики и аварийные службы. Сальдо отметил, что специалисты делают все возможное, чтобы быстрее вернуть свет в дома.

Ранее в Новосибирской области был введен режим повышенной готовности и изменены правила на АЗС.