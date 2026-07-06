Еще в одном российском регионе ввели режим повышенной готовности

В Новосибирской области введен режим повышенной готовности и изменены правила на АЗС

На территории Новосибирской области вечером 6 июля ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Травникова в мессенджере Мах.

«В связи со складывающейся обстановкой принято решение о введении на территории Новосибирской области режима повышенной готовности», — пояснили в правительстве.

Также изменены правила отпуска топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Теперь водители за одну транзакцию могут заправить максимум 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

В приоритете по-прежнему могут заправляться экстренные и коммунальные службы, а также общественный транспорт на одной сети АЗС.

Ранее правительство Забайкальского края приняло решение ужесточить контроль за розничной реализацией топлива, чтобы исключить хаос и сделать процесс более прозрачным и справедливым. В регионе ввели электронные очереди на АЗС.