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21:54, 6 июля 2026Россия

Еще в одном российском регионе ввели режим повышенной готовности

В Новосибирской области введен режим повышенной готовности и изменены правила на АЗС
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

На территории Новосибирской области вечером 6 июля ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Андрея Травникова в мессенджере Мах.

«В связи со складывающейся обстановкой принято решение о введении на территории Новосибирской области режима повышенной готовности», — пояснили в правительстве.

Также изменены правила отпуска топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Теперь водители за одну транзакцию могут заправить максимум 30 литров бензина и 60 литров дизеля.

В приоритете по-прежнему могут заправляться экстренные и коммунальные службы, а также общественный транспорт на одной сети АЗС.

Ранее правительство Забайкальского края приняло решение ужесточить контроль за розничной реализацией топлива, чтобы исключить хаос и сделать процесс более прозрачным и справедливым. В регионе ввели электронные очереди на АЗС.

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