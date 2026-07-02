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12:51, 2 июля 2026Экономика

Губернатор Забайкалья анонсировал введение электронных очередей на АЗС

Губернатор Забайкалья Осипов пообещал наведение жесткой дисциплины в очередях на АЗС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Руководство Забайкальского края ужесточит контроль за розничной реализацией топлива, чтобы исключить хаос и сделать процесс более прозрачным и справедливым. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов, передает «Интерфакс».

Он признал, что люди могут сутки стоять в очередях, чтобы заправить автомобиль, некоторые ожидают с детьми. «Есть необходимость корректировать работу заправок, многое изменить для удобства людей», — указал чиновник.

По его словам, прорабатываются внедрение электронной очереди, организация горячего питания и раздачи воды на заправках, увеличение числа полицейских, волонтеров и сотрудников, работающих непосредственно у колонок.

Пресс-служба правительства края, в свою очередь, напоминает, что в регионе введен режим повышенной готовности для предотвращения чрезвычайных ситуаций, поскольку моторное топливо поступает в ограниченном объеме.

«Ситуация остается крайне напряженной. Тем не менее, мы с ней способны справиться и справимся. Главное, не допускайте слухов, сплетен, паникерства и деструктивных действий», — подчеркнули в правительстве, указав, что работа по исправлению ситуации ведется совместно с федеральным кабмином, Минэнерго и нефтяными компаниями.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала «не охать-ахать» по сложной ситуации с бензином, которую создают специально, а искать решение.

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