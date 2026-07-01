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11:58, 1 июля 2026Экономика

Матвиенко призвала «не охать-ахать» из-за ситуации с топливом

Матвиенко: Нужно не драматизировать, а вместе искать решение ситуации на топливном рынке
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ситуация с топливом в России непростая, но страна выйдет «из этой сложной ситуации», которую ей «создают специально». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую цитирует ТАСС.

«Действительно, ситуация непростая, нелегкая», — признала политик, напомнив, что президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросу обеспечения внутреннего рынка бензином, керосином, дизелем, а рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Александра Новака находит решения для рынка «в ежедневном режиме».

Матвиенко уточнила, что для исправления текущего положения дел нужно время. «Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, сообщивший о частичном возобновлении продажи бензина и дизеля в рамках установленных лимитов, прокомментировал «серьезный рост цен» на местных автозаправках. Он отметил, что, с учетом повышенных логистических расходов, компаниям приходится поднимать цены на топливо до «соответствующих текущим реалиям», хотя людям, которые приезжают заправляться, «от этого, конечно, легче не становится».

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