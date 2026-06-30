В российском регионе объяснили вынужденное изменение цен на бензин

Развожаев: В ближайший месяц топливные ограничения в Севастополе сохранятся

Ограничения на продажу топлива в Севастополе, вероятно, сохранятся в течение ближайшего месяца, рассказал глава города федерального значения Михаил Развожаев. Также он прокомментировал вынужденное изменение стоимости бензина на местных автозаправках.

По словам губернатора, работа по наращиванию поставок продолжается, но ограничения в указанные сроки сохранятся. Говоря о «серьезном росте цен на бензин», он напомнил, что в Севастополе работают две частные сети, а государственных или федеральных сетей не представлено. С учетом повышенных логистических расходов компаний, продолжил Развожаев, им приходится поднимать цены на топливо до «соответствующих текущим реалиям», но людям, которые приезжают заправляться, «от этого, конечно, легче не становится».

«Поэтому работаем вместе с федеральным штабом. Пока о результатах говорить рано... Вместе с (губернатором Крыма) Сергеем Валерьевичем Аксеновым, к тому, чтобы за счет дополнительных финансовых инструментов стабилизировать цену на бензин и привести ее хотя бы к какой-то средней ситуации, которая сегодня есть в целом по стране», — объяснил глава Севастополя.

Также он проинформировал, что режим временного ограничения электроснабжения снят в городе в связи с ликвидацией перегруза сетей.

Ранее во вторник, 30 июня, Развожаев сообщил, что свободная продажа топлива в Севастополе стартовала на шести АЗС сети «Атан» с сохранением введенных ранее ограничений — приобрести можно 20 литров на одну машину, заправка в канистры запрещена.