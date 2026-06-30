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11:07, 30 июня 2026Экономика

В Севастополе начали продавать топливо на шести заправках

Губернатор Севастополя объявил о запуске продаж бензина и дизеля на шести заправках
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Свободная продажа топлива в Севастополе стартовала на шести автозаправочных станциях (АЗС) сети «Атан». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, перечислив адреса и условия реализации.

«С 10:00 на шести заправках "Атан" будет в свободной продаже топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra», — проинформировал, в частности, глава города.

Развожаев уточнил, что продолжают действовать введенные в третьей декаде мая ограничения: приобрести можно 20 литров на одну машину, заправка в канистры запрещена.

В конце прошлого месяца губернатор Севастополя предупреждал, что на заправках осталось дизельное топливо, но нет бензина АИ-92 и АИ-95. Сложившуюся ситуацию он объяснял «логистическими сложностями, причины которых известны». «Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», — отмечал Развожаев.

Позднее, 21 июня, он объявил о временных вынужденных мерах, включающих отмену продажи топлива, изменение часов работы общественного транспорта и отказ от включения уличного освещения.

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