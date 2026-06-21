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20:56, 21 июня 2026Россия

В Севастополе отменили продажу топлива и массовые мероприятия

Развожаев объявил о временных вынужденных мерах в Севастополе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о временных вынужденных мерах, которые приняли в городе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в Севастополе отменили продажу топлива 22 и 23 июня, а также изменили рабочие часы общественного транспорта. Время работы торговых центров сократили. Помимо того, с 22 июня и до особого распоряжения все массовые мероприятия в городе отменены.

«Уличное освещение включаться не будет. Из-за перегруза электрических сетей за пределами Севастополя возможны графики временного отключения потребления электроэнергии. Поэтому призываю всех уже сейчас по возможности снизить потребление, использовать меньше бытовых приборов одновременно», — написал градоначальник.

В воскресенье, 21 июня, часть полуострова оказалась обесточена из-за повреждения электросетей. Произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов.

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